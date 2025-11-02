Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’omaggio
Pasolini, Occhiuto: «Ricordiamo un genio inquieto che amava la Calabria»
Il presidente della Regione per i 50 anni dalla scomparsa dell’intellettuale, scrittore e regista
Pubblicato il: 02/11/2025 – 13:26
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO “A 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini ricordiamo un genio inquieto, libero, visionario. Uno dei più grandi italiani del Novecento. Amava la Calabria, ‘terra di limoni in cui vorrei vivere e morire’. Un legame autentico con il Sud e con l’anima più vera dell’Italia”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali