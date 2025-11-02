Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:01
Pasolini, Occhiuto: «Ricordiamo un genio inquieto che amava la Calabria»

Il presidente della Regione per i 50 anni dalla scomparsa dell’intellettuale, scrittore e regista

Pubblicato il: 02/11/2025 – 13:26
CATANZARO “A 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini ricordiamo un genio inquieto, libero, visionario. Uno dei più grandi italiani del Novecento. Amava la Calabria, ‘terra di limoni in cui vorrei vivere e morire’. Un legame autentico con il Sud e con l’anima più vera dell’Italia”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

