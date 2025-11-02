Reggina ko al Granillo contro la capolista Igea Virtus. Perde in casa anche la Vibonese

SERIE D

La Reggina di Torrisi inciampa nel momento più delicato della stagione. Al “Granillo”, davanti a quasi 4.500 spettatori, gli amaranto cadono 0-1 contro la capolista Igea Virtus e già a novembre vedono allontanarsi il sogno del primo posto, ora sempre più complicato da raggiungere. La gara era iniziata con buone intenzioni da parte dei padroni di casa, che hanno cercato di imporre ritmo e pressing. Al 26’ Montalto ha provato a sbloccarla con una girata su corner di Di Grazia, ma il portiere De Falco ha bloccato agevolmente. Dopo un’altra occasione per gli ospiti e qualche ammonizione di troppo, la Reggina ha avuto la miglior chance del primo tempo al 42’: Di Grazia, servito da Mungo, è scappato via sulla sinistra e ha calciato forte sul primo palo, ma ancora una volta De Falco si è opposto con un grande intervento. Nella ripresa, il match si è deciso su un episodio sfortunato. Al 61’ Lagonigro ha commesso un errore clamoroso in fase di rinvio, colpendo in pieno Cicerello: l’attaccante dell’Igea Virtus non ha potuto far altro che controllare e appoggiare in rete il pallone dell’1-0. Una doccia gelata per gli amaranto, che da quel momento hanno provato a reagire con una lunga serie di cambi offensivi (dentro Edera, Barilà, Pellicanò e Girasole) ma senza mai trovare la giocata decisiva. Nel finale, con la squadra sbilanciata in avanti, l’Igea ha persino sfiorato il raddoppio: Samake ha superato Lagonigro in contropiede, ma Adejo ha salvato sulla linea. Dopo sei minuti di recupero, è arrivato il triplice fischio e la delusione del pubblico di casa. Una sconfitta pesante per la Reggina, che avrebbe dovuto vincere per riaccendere la corsa promozione. Ora, la strada verso la Serie C si fa davvero in salita.

La Vibonese inciampa ancora: il Ragusa espugna il “Razza”

Non si arresta il momento difficile della Vibonese, che dopo lo stop contro il Savoia cade nuovamente, questa volta tra le mura amiche. Al “Luigi Razza” il Ragusa trova la sua prima vittoria stagionale, infliggendo ai rossoblù una sconfitta pesante. Dopo una fase iniziale di equilibrio, gli ospiti si rendono pericolosi con Palladino, mentre la risposta dei padroni di casa arriva con un gran tiro di Castillo che si stampa sulla traversa, a pochi centimetri dal gol. Quando la Vibonese sembrava aver trovato ritmo e fiducia, arriva però la doccia fredda: Capone approfitta di una disattenzione difensiva e porta in vantaggio il Ragusa. Nella ripresa i rossoblù provano a reagire ma, nonostante l’assedio finale, la Vibonese non riesce a bucare il muro difensivo avversario. Per i rossoblù si tratta di un altro passo falso che complica la corsa nelle zone alte della classifica.

Il Sambiase torna a sorridere: 2-0 alla Sancataldese

Il Sambiase ritrova la vittoria davanti al proprio pubblico, superando per 2-0 la Sancataldese in una gara combattuta e decisa solo nel finale. Dopo la sconfitta di Palermo, i giallorossi di mister Tony Lio reagiscono con carattere e lucidità, centrando un successo che vale oro per la classifica e per il morale. La prima frazione si gioca su ritmi bassi e con poche emozioni. Nella ripresa, il tecnico lametino inserisce forze fresche come Cosmano e Costanzo. La mossa si rivela decisiva: dopo alcuni tentativi imprecisi di Strumbo, Kouame e Diogo, i padroni di casa trovano il meritato vantaggio all’81’. Cosmano crossa dalla destra e Costanzo, appena entrato, firma l’1-0 con un preciso diagonale. La Sancataldese prova a reagire, ma una manciata di minuti dopo arriva il colpo del definitivo ko: un’incomprensione tra difensore e portiere regala a Perricci la palla del 2-0, che l’attaccante non sbaglia.

La Vigor Lamezia strappa un punto prezioso in trasferta

Pareggio esterno per la Vigor Lamezia, che sul campo del Castrum Favara conquista un punto al termine di una gara equilibrata e combattuta. La partita si accende nella ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a rischiare qualcosa in avanti. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 48’, grazie a Tripicchio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto in combinazione tra Schembari e Vaccaro, il capitano mette in mezzo un pallone insidioso che, dopo la prima respinta di Ianni, finisce oltre la linea. La reazione della Vigor si concretizza nei minuti finali. All’83’ Errico trova la zampata giusta per riportare il risultato in parità, regalando ai biancoverdi un pareggio che vale morale e continuità di risultati. (redazione@corrierecal.it)

La classifica del girone I

Igea Virtus 21, Savoia 19, Nissa 18, Athletic Club Palermo e Sambiase 16, Vibonese e Milazzo 15, Città Di Gela e Gelbison 13, Castrum Favara 12, Reggina, Vigor Lamezia ed Enna 11, Paternò 9, Sancataldese e Città Di Acireale 8, Ragusa 7, Messina (-14) 2.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

