Città che vai, incivile che trovi. Da Cosenza a Montalto Uffugo vandali in azione – FOTO

senza rispetto

COSENZA Città che vai, incivile che trovi. Nelle ultime settimane, alcuni comuni del Cosentino fanno i conti con l’azione dei vandali. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha denunciato – ancora una volta – «una serie di atti di vandalismo ai danni delle strutture sportive del Parco del Benessere. Un bestiale atto di inciviltà – l’ennesimo – documentato dalle immagini che rappresentano ancora una volta l’amaro bilancio di una manifestazione di follia – non troviamo altro termine – che ha preso di mira i campi di padel, basket e calcetto, danneggiando i canestri, le reti di recinzione e vandalizzando strutture che dovrebbero essere vissute e tutelate come patrimonio della collettività», ha commentato il primo cittadino bruzio. «Senza scrupoli ed in spregio ad ogni regola del buon vivere civile, diventano bersaglio per sfogare frustrazioni e vere e proprie forme patologiche di fronte alle quali la mia Amministrazione non chinerà il capo, adoperandosi con ogni mezzo per assicurare alla giustizia coloro che se ne sono resi responsabili. Non ci stancheremo mai di chiedere, come altre volte abbiamo fatto, un’inversione culturale, a 360 gradi, sensibilizzando quei contesti – la scuola, la famiglia ed ogni altra agenzia educativa – affinché un giorno, non troppo lontano, si possa documentare che quei campi di padel, basket e calcetto siano stati rispettati», conclude il sindaco.

I danni al Parco Benessere – Cosenza I danni al Parco Benessere – Cosenza I danni al Parco Benessere – Cosenza

Che solo qualche ora prima, aveva mostrato – sempre in un post pubblicato sui social – le immagini che immortalano un “furbetto dei rifiuti”, incastrato dalle video-trappole installate nei punti sensibili della città di Cosenza. «Sono state elevate le prime sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole e il decoro della nostra comunità», si legge nel post. Il frame mostra un uomo impegnato a gettare, lontano dall’isola ecologica, un elettrodomestico evidentemente non funzionante.

Il furbetto dei rifiuti in azione a Cosenza

Da Cosenza a Montalto Uffugo, sono pochi i chilometri di distanza da percorrere per raggiungere il comune guidato dal sindaco Biagio Faragalli. Questa mattina, il primo cittadino ha segnalato l’azione di ignoti che hanno «sabotato» una condotta idrica provocando una inevitabile interruzione del servizio di distribuzione. In un video pubblicato sulla pagina ufficiale del sindaco, Faragalli ha annunciato denunce, auspicando un celere riconoscimento del responsabile grazie alle telecamere di videosorveglianza. Lo stesso primo cittadino, qualche settimana fa, in un altro videoclip aveva mostrato i danni provocati dall’azione dei vandali in uno spazio verde comunale, riempito da giochi destinati ai bambini e dal valore di 31mila euro. Anche in questo caso, immediata la denuncia presentata alla stazione dei carabinieri.

I danni al Parco di Montalto Uffugo Sabotaggio condotta idrica Montalto Uffugo I danni al Parco di Montalto Uffugo

E come dimenticare lo sfogo di Sergio Crocco, anima dell’associazione “La Terra di Piero” che a Cosenza, nel cuore della città dei bruzi, ha realizzato un parco destinato anche ai bambini con disabilità. Le continue aggressioni vandaliche, negli ultimi anni, avevano spinto Crocco a sollecitare immediati interventi per scongiurare la chiusura di un luogo aperto e inclusivo. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato