Frodi online, arrestato uno “specialista” calabrese

truffe sul web

Un calabrese di 52 anni, resistente a Casina, in Emilia Romagna, è stato arrestato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Benevento. Secondo gli investigatori, si tratta di uno “specialista” di frodi online, abile nel manipolare le transazioni da sportello automatico. In particolare, il suo modus operandi sarebbe consistito nel contattare i venditori di beni su siti di annunci per poi invitare la vittima a recarsi presso un bancomat al momento del pagamento o del versamento di un anticipo. Dando poi istruzioni chiare, all’insaputa del venditore, configurava non un accredito ma un prelievo dai propri conti. Poi il truffatore si rendeva irreperibile per dedicarsi alla vittima successiva. L’indagato aveva iniziato a espiare la sua pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale concessa dal tribunale di Sorveglianza di Trieste. Nel frattempo però è diventata definitiva nei suoi confronti una condanna a 7 anni e 11 mesi di reclusione. Un lasso di tempo che, ha preso atto il magistrato di Reggio Emilia, non consente per legge di beneficiare della misura alternativa. Da qui il trasferimento dell’uomo nel carcere di via Settembrini.

