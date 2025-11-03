Nuova Giunta, ecco le prime impressioni degli assessori. Gli impegni di Micheli, Gallo e Calabrese

La squadra del presidente

CATANZARO «Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto per la fiducia che ha riposto in me. Sento forte il senso di responsabilità per l’incarico affidatomi, ma anche la determinazione e l’entusiasmo di mettermi subito al lavoro per la Calabria». Lo scrive su facebook Eulalia Micheli (nella foto in copertina con Roberto Occhiuto), neo assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani: la Micheli (Occhiuto Presidente) è una delle new entry nell’esecutivo, insieme a Filippo Mancuso, Antonio Montuoro, Pasqualina Straface. Sempre su facebook, il messaggio del riconfermato assessore regionale di Forza Italia Gianluca Gallo (Agricoltura e Trasporto pubblico locale): «Adesso c’è anche l’ufficialità, il presidente Occhiuto mi ha chiamato nuovamente al suo fianco in giunta, confermandomi tutte le deleghe. Il lavoro prosegue… Andiamo avanti». In una nota, inoltre, è arrivato anche il messaggio di un altro assessore regionale riconfermato, Giovanni Calabrese di Fratelli d’Italia (Sviluppo economico, Lavoro e turismo): «Una nuova tappa – ha scritto Calabrese – di un lungo, intenso e soprattutto coerente percorso politico. Sono stato formalmente nominato assessore regionale con competenze di indirizzo politico in materia di lavoro e politiche attive del lavoro, sviluppo economico, turismo, fiere nazionali ed internazionali nelle materie allo stesso delegate. Un incarico che affronterò con dedizione, entusiasmo e con la consapevolezza delle grandi sfide che attendono la nostra Calabria. Grazie agli 11.351 cittadini reggini che, con il loro voto, hanno reso possibile la mia elezione a Consigliere regionale. Un grazie speciale alla mia Città di Locri, che ancora una volta mi ha riservato un affettuoso e straordinario consenso plebiscitario, testimonianza di ciò che è stato fatto da sindaco e da assessore regionale. Grazie di cuore a Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, Wanda Ferro e a tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia per la fiducia rinnovata indicandomi a rappresentare in Giunta regionale Fratelli d’Italia insieme al collega Antonio Montuoro. Un ringraziamento sincero – ha concluso Calabrese – al presidente Roberto Occhiuto, con cui ho condiviso tre anni importanti di governo regionale. Oggi, ancora al suo fianco, con la stessa passione di sempre, sono pronto ad affrontare una nuova sfida per far crescere il lavoro, il turismo e lo sviluppo nella nostra terra. Avanti, con coerenza e con amore per la Calabria». (c. a.)

