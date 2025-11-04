Alberto Statti: «Continuità e visione per far crescere la Calabria che produce»

Fiducia Rinnovata

CATANZARO Il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, esprime le più sincere congratulazioni al presidente Roberto Occhiuto per la sua riconferma alla guida della Regione Calabria, all’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e all’intero Governo regionale.

«Il risultato conseguito – evidenzia Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria – rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni, ma anche un segnale di fiducia verso una visione di governo che ha saputo coniugare concretezza, attenzione ai territori e capacità di dialogo con le diverse componenti sociali ed economiche della Calabria. L’agricoltura, pilastro identitario e motore di sviluppo sostenibile per la nostra regione, guarda con rinnovata fiducia alla continuità di un percorso che ponga al centro la competitività delle imprese, la valorizzazione delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse ambientali e idriche, nonché il sostegno ai giovani e all’innovazione. Confagricoltura Calabria conferma la propria piena disponibilità a collaborare con la Regione in un’ottica di responsabilità condivisa e di programmazione strategica, convinta che solo attraverso un’alleanza virtuosa tra istituzioni e mondo produttivo si possa costruire una Calabria più forte, moderna e coesa. Con stima e rinnovati auguri di buon lavoro».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato