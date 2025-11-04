Appalti “pilotati” all’Asp di Siracusa in cambio di assunzioni e subappalti: il ruolo di Ferdinando Aiello nel “sistema Cuffaro-Romano”

L’inchiesta di Palermo

LAMEZIA TERME Avrebbero messo in piedi un sistema per poter “pilotare” alcuni appalti pubblici nella sanità siciliana, in modo da favorire alcune aziende rispetto ad altre. Queste – in buona sostanza – le accuse mosse dalla Procura di Palermo nei confronti di 18 soggetti, tutti indagati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo dopo la richiesta firmata dal gip, Carmen Salustro. Tra gli indagati, l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. Per entrambi è stata avanzata la richiesta di domiciliari, ma solo dopo l’interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta e, nel caso di Romano, se chiedere al Parlamento l’autorizzazione a procedere.

Le accuse all’ex PD Ferdinando Aiello

Ma tra gli indagati c’è anche Ferdinando Aiello (cl. ’72) di Cosenza. L’ex deputato del Pd, in particolare, avrebbe preso parte dello stesso «disegno criminoso che vede coinvolti Cuffaro, Abbonato e Romano» nel capo d’accusa secondo il quale il palermitano Alessandro Maria Caltagirone, in qualità di pubblico ufficiale, prima Commissario straordinario e poi Dg dell’Asp di Siracusa, «avrebbero curato l’intermediazione con la controparte imprenditoriale, nel caso di specie individuata nella “Dussmann Service Srl”» e Mazzola – comproprietario e amministratore della Euroservice S.r.l. – per «compiere e per avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio in favore della Dussmann Service Srl».

Secondo l’accusa, accettando in cambio «la promessa di assunzioni, contratti, subappalti e altri vantaggi patrimoniali» che Marchese e Dammone – il primo nella qualità di rappresentante legale e il secondo nella qualità di funzionario commerciale della Dussmann Service Srl, «offrivano e poi elargivano loro, nel corso del tempo e in più occasioni». Gli indagati, dunque, avrebbero turbato il regolare andamento della “gara ausiliariato”, bandita dall’Asp di Siracusa, in modo che venisse aggiudicata alla Dussmann Service Srl.

Favorire la Dussmann Service Srl

In un altro capo d’accusa, invece, Ferdinando Aiello, su mandato degli altri due indagati Cuffaro e Romano, insieme a Marchese e Dammone, avrebbero indotto «Caltagirone a sfruttare la propria influenza in qualità di Dg dell’Asp di Siracusa, presso la RUP della procedura, Giuseppa Di Mauro e presso la Commissione aggiudicatrice «in modo tale da assicurare alla Dussmann Service Srl l’aggiudicazione». Sempre secondo l’accusa, quindi, Russo, Bordonaro, Fazzino e Di Mauro, su indicazione di Caltagirone «avrebbero concertato il rinvio a data da destinarsi della seduta di gara prevista per il 31 luglio 2024 con la sola finalità di attendere la conferma del buon esito delle intese illecite», attraverso il verbale di seduta di commissione datato fittiziamente al 31 luglio 2024, «ideologicamente falso» secondo la Procura di Palermo.

L’ex parlamentare Aiello

Ex consigliere regionale ed ex parlamentare calabrese, Ferdinando Aiello ad aprile di quest’anno era stato assolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro dall’accusa di peculato nell’ambito del processo sulla presunta distrazione di fondi pubblici in occasione dell’edizione del “Festival dei Due Mondi” di Spoleto svoltosi nel luglio del 2018, insieme all’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Un paio d’anni prima, invece, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado per Ferdinando Aiello perché «impropriamente e illegittimamente era stato sottoposto ad intercettazioni con il sistema invasivo massimo del cosiddetto Trojan dalla procura Dda di Catanzaro». (g.curcio@corrierecal.it)

