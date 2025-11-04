Controlli sul lavoro nero nel Reggino: multe per 35 mila euro

i provvedimenti

REGGIO CALABRIA Gli Ispettori del Lavoro dell’Area metropolitana di Reggio Calabria hanno elevato sanzioni pecuniarie in città e in provincia per circa 35 mila euro, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e irregolare e tutelare la salute pubblica. Gli ispettori hanno scoperto che in una discoteca di Reggio Calabria due dipendenti erano impiegati in nero, sanzionando il proprietario con una somma complessiva di 10.300 euro, l’obbligo di regolarizzare i dipendenti e per la mancata formazione sulla salute. A Locri, gli ispettori hanno sanzionato il proprietario di un bar per la presenza di due dipendenti irregolari, sui tre presenti. In un bar della Locride, su 3 lavoratori presenti, ne sono stati trovati 2 irregolari. L’attivita’ e’ stata sospesa e per la riapertura, occorrerà pagare una multa di 10.300 e la regolarizzazione dei due dipendenti irregolari. Nella Piana di Gioia Tauro, gli ispettori hanno individuato in un ristorante tre lavoratori, di cui due irregolarmente assunti. La ditta è stata sospesa per lavoro nero e per riaprire, dovrà versare 10.300 euro di multa e la regolarizzazione dei due dispendenti irregolari. Infine, nella Locride è stata elevata una sanzione pari a 3.900 euro al titolare di un negozio di ferramenta per la presenza di un lavoratore in nero.

