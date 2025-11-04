Falcomatà blinda Reggio: Brunetti verso la guida del Comune, rebus sulla MetroCity

Verso la resa dei conti

REGGIO CALABRIA Con la proclamazione di Giuseppe Falcomatà a consigliere regionale, avvenuta il 31 ottobre, a Reggio Calabria non si apre soltanto una fase amministrativa: si apre una partita politica vera, che ridisegnerà il potere in città e dentro il centrosinistra. La scelta è definitiva: niente dimissioni. Falcomatà lascerà che l’incompatibilità segua il suo corso, e la decadenza arriverà in Aula (ancora non c’è però una data fissata), con giunta e Consiglio che resteranno formalmente in carica fino al 2026. Una decisione che evita il commissariamento ma non evita lo scontro politico che adesso si apre.

Il conto alla rovescia è già partito. I dieci giorni dalla proclamazione sono in corso e il passaggio in Consiglio sarà solo un atto formale. La vera partita si gioca prima: Falcomatà vuole lasciare un assetto che non consegni il controllo della città a figure non allineate, né al Comune né alla MetroCity.

È qui che si entra nel vivo. La transizione sarà tutt’altro che neutra. A Palazzo San Giorgio si prepara un rimpasto di giunta: una nuova distribuzione di deleghe, un riequilibrio interno che potrebbe anche includere l’uscita o lo spostamento di alcuni assessori considerati ormai “non in sintonia” con la linea politica del sindaco.

Il vicesindaco comunale, destinato a guidare l’ente fino al 2026, sarà il perno della nuova architettura. La sua scelta non sarà burocratica, ma politica: chi siederà su quella poltrona guiderà la città nei prossimi due anni, nel pieno dell’attuazione dei progetti Pnrr.

Secondo indiscrezioni sempre più solide, Falcomatà si prepara a confermare Paolo Brunetti come guida del Comune. Una scelta che non cade dal cielo, ma ha una logica politica precisa: Brunetti è stato già sindaco facente funzioni per quasi due anni, tra novembre 2021 e settembre 2023, durante la sospensione di Falcomatà dovuta alla Legge Severino, dopo la condanna in primo grado nel processo Miramare. In quei 22 mesi, Brunetti ha tenuto in piedi la macchina comunale, ha mantenuto coesione nella maggioranza e soprattutto non ha mai messo in ombra il sindaco sospeso. Questo elemento conta più di tutto: lealtà politica e continuità amministrativa.

Falcomatà non vuole che la sua uscita lasci spazio a nuove leadership improvvisate o centrifughe interne. Vuole evitare che la fase di transizione diventi un “liberi tutti”, e la figura di Brunetti rappresenta, in questo quadro, la continuità controllata, il punto di equilibrio tra ala istituzionale e equilibrio di coalizione.

Ma è alla Città Metropolitana che si giocherà la vera resa dei conti. Il vicesindaco metropolitano, come chiarito dal segretario generale Nucara, deve essere scelto tra i consiglieri metropolitani. E non è un dettaglio: significa che la reggenza non può finire automaticamente nelle mani del vicesindaco comunale. Ed è qui che si innesta il nodo politico più evidente: il rapporto ormai logoro con Carmelo Versace. Falcomatà non appare intenzionato a lasciare la MetroCity nelle mani di chi non gli è politicamente vicino. E proprio per questo, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare una mossa chirurgica: una nuova nomina o un rimescolamento interno per modificare gli equilibri dell’ente metropolitano prima della decadenza.

Proprio per questo sulla Città Metropolitana, la partita è più complessa. Il nodo è la scelta del vicesindaco metropolitano che guiderà l’ente fino all’elezione del nuovo sindaco del capoluogo nel 2026. La legge, come noto, impone che quel ruolo possa essere ricoperto solo da un consigliere metropolitano.

È in questo quadro che si fa largo il nome di Giuseppe Marino, consigliere metropolitano del PD, figura politica considerata storicamente vicina a Falcomatà e già al suo fianco nelle fasi più delicate di questi anni. (redazione@corrierecal.it)

