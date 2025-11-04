Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:38
tennis

Sinner: «Sono orgoglioso e felice di essere italiano»

L’atleta altoatesino risponde alle polemiche

Pubblicato il: 04/11/2025 – 20:15
Sinner: «Sono orgoglioso e felice di essere italiano»

«Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un’altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io». Lo afferma Jannik Sinner in una intervista a Sky Sport a pochi giorni dal via dalle Finals, rispondendo indirettamente alle polemiche per la sua rinuncia a partecipare alla Coppa Davis. Alcuni dicono che l’Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però è anche la nostra fortuna, la forza è nelle differenze», aggiunge il n.1 al mondo nell’intervista che sarà trasmessa domani alle 20.45.

