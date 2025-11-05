Addio ad Andrea de Adamich, ex pilota e telecronista di F1

la scomparsa

ROMA Lutto nel mondo dell’automobilismo: è morto a 84 anni Andrea de Adamich. Ex pilota di Formula 1 e poi telecronista dopo l’addio alle gare, diventa campione di Formula 3 nel 1965. L’anno successivo con l’Alfa Romeo si laurea Campione Europeo Turismo nel ’66 e nel ’67. In Formula 1 approda nel 1968, correndo per Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. La carriera termina nel 1973 a Silverstone: un testacoda di Jody Scheckter alla partenza causa un incidente che coinvolte 10 monoposto. de Adamich resta incastrato per circa un’ora nella sua Brabham: si frattura entrambe le gambe. Proseguirà la carriera con la partecipazione alle grandi classiche con le vetture sportive. Negli anni ’80 la sua seconda vita sportiva: de Adamich ottiene una nuova popolarità grazie all’attività di commentatore e telecronista. Sua la conduzione di Grand Prix sulle prime tv private e poi è stata voce dei gp su Mediaset.

