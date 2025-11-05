Skip to main content

gli arbitri in serie b

Galipò allo stadio “Castellani” per Empoli-Catanzaro

Resi noti i direttori di gara della dodicesima giornata di campionato

Pubblicato il: 05/11/2025 – 12:23
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 12esima giornata del campionato di serie B. Spezia – Bari (07/11, ore 20.30) arbitro: Calzavara di Varese;  08/11 – Ore 15 Empoli – Catanzaro arbitro: Galipò di Firenze; Frosinone – Modena arbitro: Arena di Torre del Greco; Mantova – Padova arbitro: Tremolada di Monza; Reggiana – Entella arbitro: Piccinini di Forlì; Sudtirol – Carrarese arbitro: Turrini di Firenze; Juve Stabia – Palermo (ore 17.15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido; Venezia – Sampdoria (ore 19.30) arbitro: Allegretta di Molfetta; Cesena – Avellino (09/11, ore 15) arbitro: Maresca di Napoli; Pescara – Monza (09/11, ore 17.15) arbitro: Pairetto di Nichelino.

