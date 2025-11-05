Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

Maltrattamenti e stalking, Antonio Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari

In passato si era reso protagonista di una sparatoria in un noto bar di Rende

Pubblicato il: 05/11/2025 – 12:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltrattamenti e stalking, Antonio Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari

COSENZA Antonio Bevilacqua lascia il carcere, dopo due mesi di detenzione, e passa agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti di una donna, e per questo motivo prima era stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata con l’indagato costretto al carcere. Bevilacqua (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), in passato si era reso protagonista di una sparatoria in un noto bar di Rende. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
MALTRATTAMENTI
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x