la decisione
Maltrattamenti e stalking, Antonio Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari
In passato si era reso protagonista di una sparatoria in un noto bar di Rende
Pubblicato il: 05/11/2025 – 12:07
COSENZA Antonio Bevilacqua lascia il carcere, dopo due mesi di detenzione, e passa agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti di una donna, e per questo motivo prima era stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata con l’indagato costretto al carcere. Bevilacqua (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), in passato si era reso protagonista di una sparatoria in un noto bar di Rende. (f.b.)
