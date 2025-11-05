Maltrattamenti e stalking, Antonio Bevilacqua lascia il carcere e passa ai domiciliari

la decisione

COSENZA Antonio Bevilacqua lascia il carcere, dopo due mesi di detenzione, e passa agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti di una donna, e per questo motivo prima era stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi aggravata con l’indagato costretto al carcere. Bevilacqua (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), in passato si era reso protagonista di una sparatoria in un noto bar di Rende. (f.b.)

