«Martino ladro». Il candidato sindaco di Capistrano denuncia scritte offensive nei suoi confronti

il caso

CAPISTRANO Una scritta su un muro che recita «Martino ladro». Il candidato sindaco di Capistrano Marco Martino denuncia sui social le frasi offensive scritte nei suoi confronti, poche settimane prima delle nuove elezioni comunali del 23 e 24 novembre. Si tratta di una tornata elettorale straordinaria per i due comuni vibonesi commissariati per mafia, Acquaro e Capistrano. «Frasi offensive non fermeranno la mia politica e la voglia di servire la gente ed il territorio» scrive sui social Martino, postando la foto della scritta. «C’è chi tenta di affossare la mia azione politica con frasi ed azioni vergognose. Il tentativo è colpirmi per indebolirmi e discreditarmi. Ma la cosa davvero grave come dopo anni di pace politica, si rischi di ritornare a tanti anni fa dove la politica era odio e cattiveria. Non mi turberete certamente anzi mi rafforzerete con maggiore convinzione in questa campagna elettorale». Il candidato sindaco annuncia poi che si rivolgerà alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto «sperando che i fautori di questo vile gesto siano assicurati alla giustizia». Martino, alla guida della lista Rinascita Capistranese, è stato già sindaco di Capistrano fino al 2023, quando il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Nonostante i vari ricorsi presentati dall’ex sindaco, i giudici hanno confermato lo scioglimento. Martino ha annunciato poche settimane fa la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali.

