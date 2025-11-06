Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:22
Il fenomeno

Forte tempesta geomagnetica: a rischio comunicazioni e Gps

Rischi anche per linee di trasmissione dell’energia elettrica

Pubblicato il: 06/11/2025 – 19:22
E’ in corso una forte tempesta geomagnetica forte, di livello G3 su una scala che va da G1 a G5, che potrebbe provocare danni alle linee di trasmissione dell’energia elettrica e alle comunicazioni satellitari, come i sistemi di navigazione Gps, e spettacolari aurore a latitudini più basse. L’agenzia statunitense sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) prevede che la tempesta possa proseguire anche domani, 7 novembre. «Oggi dalle 9 italiane a il campo geomagnetico è perturbato a livelli forti, una tempesta geomagnetica di classe G3», ha detto all’ANSA Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste. «Da ieri pomeriggio – ha aggiunto – il campo geomagnetico è perturbato da livelli minori e livelli moderati, una tempesta geomagnetica di classe G1 e G2». A provocare la tempesta geomagnetica è l’attività solare più intensa di questi giorni. con i brillamenti ed espulsioni di materiale coronale (Cme). Il 5 novembre, ha detto ancora Messerotti, «sono stati emessi 15 brillamenti a raggi X di classe C e 3 di classe M, oggi fino alle 9:00 sono stati emessi 9 brillamenti a raggi X di classe C e 1 di classe M», in una classificazione in cui i brillamenti solari sono identificati in cinque classi (A, B, C, M, X) in ordine crescente di potenza. Secondo il sito specializzato nel meteo spaziale, Spacewheather.com, «sono previste altre espulsioni di materiale coronale fino all’8 novembre».

disagi Gps
problemi comunicazioni satellitari
problemi elettricità
tempesta geomagnetica
