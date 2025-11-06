Skip to main content

torna il maltempo

In arrivo piogge e temporali, domani allerta gialla in Calabria

La protezione civile ha emesso l’avviso per altre sei regioni. Da domani condizioni meteo in peggioramento per tutto il meridione

Pubblicato il: 06/11/2025 – 16:48
Arrivano al Sud piogge e temporali. La protezione civile ha emesso un allerta gialla per la Calabria e altre sei regioni, a causa di una saccatura atlantica che dalla penisole iberica raggiungerà questa sera l’Italia, arrivando prima in Sardegna e muovendosi domani verso il Tirreno. E’ previsto, dunque, un forte peggioramento delle condizioni meteo nelle regioni meridionali, in particolare sulle aree ioniche e tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile – d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 7 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione pomeridiana a Calabria, Basilicata e Campania, specie sui settori tirrenici e ionici, e alla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 7 novembre, allerta gialla sull’intero territorio di Calabria e Sicilia e su settori di Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia. 

Cronaca
