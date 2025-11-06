La Procura generale rinuncia all’appello contro Turetta

il processo

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia rinuncia all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta. Lo apprende l’Ansa dai legali della famiglia di Giulia Cecchettin, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, cui è stata comunicata la decisione. Di fatto, la decisione chiude la vicenda processuale, per cui il 14 novembre prossimo era prevista la prima udienza di secondo grado, anche alla luce della rinuncia ai motivi di appello di Filippo Turetta. (Ansa)

