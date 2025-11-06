Lavoratori in nero, sospesa l’attività di un cantiere edile nel Vibonese

i controlli dei militari

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Nardodipace, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia, hanno effettuato un controllo lo scorso 3 novembre presso un cantiere edile privato dove una ditta stava eseguendo lavori di ristrutturazione. L’attività è scaturita a seguito dell’attività info-operativa svolta dai militari della Stazione di Nardodipace i quali avevano appreso della possibile presenza di lavoratori in nero in un cantiere nel centro cittadino. All’esito delle verifiche, i militari hanno accertato la presenza di due lavoratori privi di regolare contratto di assunzione su tre presenti. Per le irregolarità riscontrate è stata disposta la sospensione dell’attività del cantiere e comminata una sanzione amministrativa complessiva pari a 10.300 euro a carico del titolare della ditta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato