Auto contro bus a Reggio Calabria: un uomo estratto dall’abitacolo – FOTO

L’intervento dei Vigili del fuoco ha coinvolto il conducente del Fiat Doblò

Pubblicato il: 07/11/2025 – 14:49
REGGIO CALABRIA Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Reggio Calabria – località Oliveto – ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò. Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera. L’azione dei Vigili del Fuoco è valsa anche alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Non risultano feriti tra i passeggeri dell’autobus. Sul posto sono intervenuti inoltre la Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza, e personale sanitario del Suem 118.

