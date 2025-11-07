Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:08
lo scontro

Crotone, il consigliere Ioppoli deposita una denuncia-querela contro il sindaco Voce

Lo scorso 27 ottobre l’aggressione del consigliere comunale da parte del primo cittadino

Pubblicato il: 07/11/2025 – 22:08
CROTONE Il consigliere comunale Ernesto Ioppoli ha depositato alla Procura della Repubblica una denuncia-querela nei confronti del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, per l’aggressione subita lo scorso 27 ottobre dal primo cittadino che nel corso di una riunione di maggioranza lo colpì con calci e pugni. Lo ha reso noto lo stesso consigliere comunale. Per quella vicenda il sindaco Voce il successivo 28 ottobre rassegnò le dimissioni. Il primo cittadino ha tempo fino al 17 novembre per confermarle, nel qual caso l’amministrazione verrebbe commissariata dal prefetto, o revocarle.

