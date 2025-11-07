Crotone, il consigliere Ioppoli deposita una denuncia-querela contro il sindaco Voce

lo scontro

CROTONE Il consigliere comunale Ernesto Ioppoli ha depositato alla Procura della Repubblica una denuncia-querela nei confronti del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, per l’aggressione subita lo scorso 27 ottobre dal primo cittadino che nel corso di una riunione di maggioranza lo colpì con calci e pugni. Lo ha reso noto lo stesso consigliere comunale. Per quella vicenda il sindaco Voce il successivo 28 ottobre rassegnò le dimissioni. Il primo cittadino ha tempo fino al 17 novembre per confermarle, nel qual caso l’amministrazione verrebbe commissariata dal prefetto, o revocarle.

