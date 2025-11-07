Si legge in: 1 minuto
l’accusa
Dalla Turchia mandato d’arresto per «genocidio» contro Netanyahu
Nell’elenco anche i ministri di Difesa e Sicurezza nazionale
Pubblicato il: 07/11/2025 – 20:13
La giustizia turca ha emesso mandati di arresto per “genocidio” contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. I mandati di arresto riguardano un totale di 37 sospetti, ha precisato la procura generale di Istanbul in un comunicato, senza tuttavia fornire un elenco completo. (Ansa)
