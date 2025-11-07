Incidente a Catanzaro: auto si ribalta, ferito un uomo

lo scontro

CATANZARO Nella mattinata odierna, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta su Viale Europa a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Hyundai Tucson. A causa dell’impatto, la Hyundai si è ribaltata lateralmente sulla sede stradale. Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, al fine di prevenire ulteriori pericoli e garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il soccorso stradale per il recupero dei mezzi e il personale della ditta incaricata per il ripristino della sede stradale.

