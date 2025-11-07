Skip to main content

LE VERIFICHE DEI CARABINIERI

Irregolarità igienico-sanitarie nei frantoi oleari del Crotonese, multe per 6mila euro

Accertate violazioni amministrative in materia di autocontrollo alimentare

07/11/2025
PETILIA POLICASTRO Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Petilia Policastro, coadiuvati dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cosenza, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e repressione in materia igienico-sanitaria presso diversi frantoi oleari operanti nel territorio comunale, nell’ambito di una campagna di controlli disposta al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la corretta tracciabilità dei prodotti alimentari.
L’attività, condotta con il supporto tecnico-specialistico del Nas di Cosenza, ha permesso di accertare violazioni amministrative in materia di autocontrollo alimentare (Haccp), con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie complessivamente pari a 6.000 euro e l’emissione di prescrizioni per inadempienze igieniche, successivamente comunicate all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per i provvedimenti di competenza.
Nel corso del medesimo servizio è stata inoltre acquisita documentazione autorizzativa in materia ambientale, che sarà oggetto di ulteriori verifiche finalizzate ad accertare la corretta gestione e lo smaltimento delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il possesso delle prescritte Autorizzazioni Uniche Ambientali (Aua), previste dal decreto legislativo 152/2006.
L’attività testimonia la sinergia operativa tra i reparti territoriali dell’Arma e le articolazioni specializzate a tutela della salute dei cittadini, della qualità delle produzioni agroalimentari e del rispetto delle normative ambientali.
Le autorità competenti sono state informate dai carabinieri del Nas di Cosenza e dalla stazione di Petilia Policastro, che proseguono negli accertamenti.

x

x