Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

notte di sangue

Agguato nel quartiere Tufolo-Farina a Crotone: 34enne gambizzato da un colpo di pistola

La vittima trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Al via le indagini della polizia

Pubblicato il: 08/11/2025 – 23:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Agguato nel quartiere Tufolo-Farina a Crotone: 34enne gambizzato da un colpo di pistola

CROTONE Sparatoria nella tarda serata di ieri nel quartiere Tufolo Farina di Crotone. Un uomo di 34 anni è stato ferito da un colpo di pistola alle gambe nel corso di una sparatoria. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini per risalire al movente della sparatoria e al responsabile, e un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale. Tra le piste al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di un agguato maturato negli ambienti dello spaccio di droga. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AGGUATO
agguato crotone
colpo di pistola
ferito
ferito crotone
gambizzato
In evidenza
Polizia
sparatoria
Sparatoria Crotone
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x