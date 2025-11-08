Agguato nel quartiere Tufolo-Farina a Crotone: 34enne gambizzato da un colpo di pistola

notte di sangue

CROTONE Sparatoria nella tarda serata di ieri nel quartiere Tufolo Farina di Crotone. Un uomo di 34 anni è stato ferito da un colpo di pistola alle gambe nel corso di una sparatoria. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini per risalire al movente della sparatoria e al responsabile, e un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale. Tra le piste al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di un agguato maturato negli ambienti dello spaccio di droga. (redazione@corrierecal.it)

