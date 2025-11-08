Annunziata di Cosenza, la Cardiochirurgia è realtà: c’è la firma sul decreto istitutivo

l’atto

COSENZA Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto lo aveva annunciato, qualche giorno fa ai nostri microfoni (qui la notizia) in occasione della prima visita istituzionale al nuovo Rettore dell’Unical: nelle scorse ore è arrivata la firma sul decreto istitutivo dell’Unità operativa di Cardiochirurgia e Rianimazione cardiochirurgica all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’atto, che porta anche le firme dei subcommissari alla sanità calabrese Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, prevede un investimento da quattro milioni e mezzo di euro, 16 posti letto ed ovviamente il reclutamento del personale medico e sanitario necessario a garantire piena funzionalità al reparto.

Poche settimane fa, l’Unical – nel solco del progetto avviato in sinergia con l’ospedale Annunziata – aveva annunciato un nuovo prestigioso “innesto”: il dottore Daniele Maselli, autorità nazionale nel campo della cardiochirurgia e tra i massimi esperti delle tecniche mini invasive, nuovo professore straordinario dell’Unical e al servizio dell’ospedale di Cosenza. Anche il suo apporto sarà utile a contrastare la migrazione sanitaria per quanto riguarda gli interventi di cardiochirurgia, con inevitabili disagi e ritardi nelle cure. «Aggiungiamo un nuovo tassello, in un percorso lungo due anni e mezzo, con l‘apertura della Cardiochirurgia. E’ un gran giorno per l’Annunziata e permettetemi per la Calabria, frutto di una scelta politica sanitaria regionale, molto importante, dove si è preferito il pubblico al privato», ha recentemente commentato il Direttore generale dell’Ao di Cosenza, Vitaliano De Salazar. (redazione@corrierecal.it)

