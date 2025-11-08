Catanzaro, a Empoli per continuare la scalata – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 15

CATANZARO Il Catanzaro arriva alla sfida del “Castellani” con il vento in poppa. Tre vittorie di fila hanno riaperto scenari ambiziosi per la squadra di Alberto Aquilani, che oggi pomeriggio alle 15 affronta l’Empoli in una gara che può dire molto sul prosieguo della stagione. I giallorossi, dopo un avvio altalenante, sembrano aver ritrovato compattezza, fiducia e identità. La classifica è tornata a sorridere e l’idea è quella di non fermarsi proprio adesso, nel momento in cui l’autostima cresce settimana dopo settimana.

Di fronte ci sarà però un avversario che ha bisogno disperato di cambiare rotta. L’Empoli, società storicamente attrezzata e con ambizioni di vertice nella categoria, sta vivendo settimane difficili: i toscani non conquistano l’intera posta da oltre un mese e i soli due punti raccolti nelle ultime quattro gare fotografano bene il momento. La squadra di Dionisi dovrà quindi mostrare una reazione, soprattutto davanti al pubblico amico, per evitare che la situazione diventi ancora più pesante dal punto di vista mentale e di classifica.

Aquilani, dal canto suo, ha chiesto calma e continuità. Il tecnico giallorosso non vuole cali di concentrazione, consapevole che proprio nelle partite “piene di trappole” si misurano la maturità e la solidità di un gruppo. Il Catanzaro partirà ancora senza Di Francesco, Verrengia e Frosinini, ai quali si aggiunge Pompetti, fuori da tempo. In attacco confermata la fiducia ad Alphadjo Cissè, ormai punto fermo dell’undici titolare e nuovamente convocato per gli impegni dell’Under 21 italiana nelle qualificazioni all’Europeo 2027. Con lui, Iemmello guiderà l’attacco in un 3-5-2 che ormai ha ritrovato equilibrio tra copertura e fraseggio.

Sugli spalti ci sarà come sempre una forte presenza giallorossa. Nonostante una prevendita partita tardi, anche al “Castellani” il settore ospiti sarà riempito da un gran numero di tifosi provenienti dal capoluogo calabrese. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Carboni; Shpendi, Popov. All.: Dionisi.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Cissè, Iemmello. All.: Aquilani.

Foto Us Catanzaro

