Ultimo aggiornamento alle 22:05
Cosenza, esplosi colpi di pistola nello spazio che ospita l’autostazione

I proiettili avrebbero danneggiato delle auto. Indagano i carabinieri, sulle tracce dei responsabili

Pubblicato il: 08/11/2025 – 22:05
COSENZA Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, tra le 19 e le 20 di questa sera, in via delle Medaglie d’Oro a Cosenza nello spazio che ospita l’autostazione. I proiettili avrebbero danneggiato delle auto, non risultano persone ferite. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei responsabili. (f. b.)

