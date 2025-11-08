Si legge in: 1 minuto
spari in città
Cosenza, esplosi colpi di pistola nello spazio che ospita l’autostazione
I proiettili avrebbero danneggiato delle auto. Indagano i carabinieri, sulle tracce dei responsabili
Pubblicato il: 08/11/2025 – 22:05
COSENZA Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, tra le 19 e le 20 di questa sera, in via delle Medaglie d’Oro a Cosenza nello spazio che ospita l’autostazione. I proiettili avrebbero danneggiato delle auto, non risultano persone ferite. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei responsabili. (f. b.)
