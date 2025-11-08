Cosenza, esplosi colpi di pistola nello spazio che ospita l’autostazione

spari in città

COSENZA Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, tra le 19 e le 20 di questa sera, in via delle Medaglie d’Oro a Cosenza nello spazio che ospita l’autostazione. I proiettili avrebbero danneggiato delle auto, non risultano persone ferite. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dei responsabili. (f. b.)

