La Cisl Calabria traccia la rotta: «lavoro, sanità e infrastrutture» al centro del dialogo con la Giunta

le vertenze del sindacato

PIZZO Lavoro, sicurezza e sanità. Il segretario regionale della Cisl Giuseppe Lavia traccia la strada sulle priorità che dovrà affrontare il governo bis di Roberto Occhiuto. La formazione della Giunta certifica l’inizio della nuova legislatura, che le organizzazioni sindacali sperano continui all’insegna del confronto e del dialogo. «Abbiamo lavorato con Cgil e Uil per individuare una serie di priorità di portare al confronto con il governo regionale e con la nuova Giunta a cui auguriamo buon lavoro» afferma Lavia, a margine della tappa calabrese della Cisl della Maratona per la pace che si è svolta ieri all’Istituto Nautico di Pizzo. «L’obiettivo è di scrivere insieme un patto per il lavoro, la coesione e la crescita della nostra regione per il superamento dei divari».

Serve una riforma sulla sanità

Il segretario indica le priorità, tra cui «il lavoro, la formazione e la sicurezza», ma anche e soprattutto la sanità con «l’urgenza di una riforma che venga condivisa da tutti i portatori di interessi e che non sia calata dall’alto». E ancora – continua – «temi come il fisco equo e del sostegno ai settori produttivi. Sono tutte priorità che cercheremo di portare avanti insieme nel confronto con il governo regionale». Sul tavolo anche le infrastrutture, prioritarie per lo sviluppo del territorio: «Occorre realizzare tutte le opere programmare, ad iniziare dalla SS106 che va completata in tutta la sua lunghezza fino a Gioia Tauro». Al centro del confronto anche l’Alta Velocità fino a Reggio Calabria: «Sappiamo che servono delle risorse ma bisogna aprire un confronto serrato con il governo nazionale». Infine, monitoraggio continuo sui fondi Pnrr da spendere: «Le scadenze sono prossime, occorre accelerare e fare in modo che non venga sprecato un centesimo». (ma.ru.)

