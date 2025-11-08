Scontro tra due auto a Catanzaro, una finisce fuori strada. Feriti – FOTO

I soccorsi

CATANZARO Un incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle 7.10 lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano a Catanzaro. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500. A seguito dell’impatto, l’Alfa Romeo è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale. A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi rimasti feriti in modo lieve. I feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale – per la messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte. Sul posto presente anche la Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza e Polizia di Stato per la viabilità. Si sono registrati disagi alla viabilità durante le operazioni di soccorso. (redazione@corrierecal.it)

