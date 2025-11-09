Oggi maltempo al Sud, allerta gialla in Calabria

il meteo

ROMA Condizioni meteorologiche avverse dovute «una saccatura atlantica che si muove dalla Penisola iberica verso Est favorendo la formazione di un minimo al suolo posizionato sul basso Tirreno. Nel suo transito verso levante, determinerà un nuovo peggioramento con precipitazioni che interesseranno la Sardegna e le regioni meridionali». L’avviso prevede «precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di oggi si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, specie suoi settori ionici, e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi una allerta arancione sulla Sardegna meridionale. Valutata inoltre allerta gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna.

