15:21
il nuovo incendio

Quattro auto e un furgone in fiamme a Villa San Giovanni, indagini in corso

Episodi simili nei giorni scorsi. Lo sdegno della sindaca Giusy Caminiti e dell’amministrazione comunale

Pubblicato il: 09/11/2025 – 13:27
VILLA SAN GIOVANNI Una notte di paura a Cannitello, frazione di Villa San Giovanni, dove quattro automobili e un furgone sono stati distrutti dalle fiamme in via Columna Rhegina. I mezzi, completamente bruciati, sono stati ritrovati all’alba. Uno di essi è andato completamente distrutto, mentre gli altri hanno riportato danni significativi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, mentre il Commissariato di Villa San Giovanni ha avviato le indagini. Al momento, la pista più accreditata è quella dell’incendio doloso, anche in considerazione di episodi simili avvenuti nei giorni scorsi nella stessa zona. Immediata la condanna della sindaca Giusy Caminiti, che ha richiamato la città a reagire con fermezza rilanciando lo slogan “Brucia anche a me”. In un comunicato congiunto con la giunta e il gruppo “Città in Movimento”, l’amministrazione parla di «atti vili e inqualificabili» che riportano la memoria «agli anni bui» ma ribadisce che Villa San Giovanni «non sarà mai ciò che mostrano le immagini», descrivendo la città come «una comunità viva, solidale e perbene». Il Comune annuncia anche un rafforzamento delle misure di sicurezza. «Villa non si piega alla paura – ha concluso la sindaca – reagiremo con dignità e unità».

