Cosenza, scarsa illuminazione e sporcizia a piazza Riforma. Le richieste del Comitato di quartiere

COSENZA Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma sta avendo interlocuzioni importanti con le istituzioni per migliorare e rilanciare tutta l’area che abbraccia la zona sud di Cosenza. “Abbiamo segnalato al dirigente dottor Ramundo – scrivono in una nota gli attivisti – la necessità di provvedere alle illuminazioni su via Romualdo montagna e via Pasquale Perugini anche a tutela della incolumità delle persone e delle autovetture. Abbiamo programmato un incontro con Ecologia Oggi e chiesto alla cooperativa Due fiumi un confronto per migliorare la questione della pulizia delle strade. Riteniamo che quest’atteggiamento di collaborazione nei quartieri sia il modo migliore per venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini. Ci auguriamo di poter trovare piena disponibilità da parte delle istituzioni” conclude il Comitato di quartiere Piazza Riforma.

