Ultimo aggiornamento alle 20:46
L’emergenza

Guerre e minacce ibride: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

Focus su sicurezza dell’Unione europea e dell’Italia

Pubblicato il: 10/11/2025 – 20:05
Guerre e minacce ibride: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16.30. L’ordine del giorno prevede l’esame dell’evoluzione dei conflitti in corso e delle iniziative di pace, con particolare riferimento all’Ucraina ed al Medio Oriente. Inoltre, il Consiglio -riferisce la nota del Quirinale – valuterà le minacce ibride con riferimento anche alla dimensione cognitiva e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione europea e dell’Italia.

