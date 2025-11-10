Occhiuto torna a parlare di Autonomia: «Vogliamo competere ad armi pari» – VIDEO

Il dibattito

«In Forza Italia ho assunto una posizione in un certo senso eretica sull’autonomia, avendo il sostegno di Forza Italia Campania. Anche qui la pensano come me: nessun pregiudizio, perché non abbiamo complessi, il gruppo dirigente di centrodestra in Calabria e in Campania si può confrontare senza complessi con il gruppo dirigente di altre Regioni del Nord, ma vogliamo che la competizione sia fatta ad armi pari perché, se uno corre con la Ferrari e un altro con la Panda non va bene». Lo ha spiegato, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’autonomia differenziata, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervenuto oggi, a Napoli, nella sede regionale di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa con i vertici campani del partito. «L’autonomia – ha aggiunto Occhiuto – si può fare, ma solo dopo che sarà rispettato il dettato della Corte costituzionale, che dice che vanno finanziati i Lep, quindi i cittadini devono avere le stesse prestazioni, sia che siano residenti a Salerno sia che siano residenti a Vercelli. Nessun pregiudizio ideologico: possiamo competere con tutti, però prima i soldi e poi tutto il resto». «Anche Forza Italia Campania – ha concluso – la pensa così, perché FI nazionale, con Tajani, nei mesi passati ha assunto questa posizione. Fico non faccia campagna elettorale su questo tema, perché c’è chi lo ha detto, con maggior coraggio, prima di lui». (Dire)

L’intervista (video Dire)

