Petrolmafie, le richieste della Procura in appello: 8 anni per l’ex presidente della Provincia Solano – NOMI

‘ndrangheta

CATANZARO La procura generale di Catanzaro ha concluso la requisitoria nel processo Petrolmafie, giunto in appello dopo la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Vibo Valentia a dicembre 2023. L’operazione fece luce sugli interessi della criminalità organizzata vibonese nel settore degli idrocarburi. Tra gli imputati anche l’ex presidente della Provincia e già sindaco di Stefanaconi, sciolto per infiltrazioni mafiose, Salvatore Solano, condannato a un anno con pena sospesa per corruzione elettorale. Per lui la Procura chiede in appello la condanna a 8 anni, mentre viene chiesta la conferma della condanna a 30 anni per Giuseppe D’Amico, cugino dell’ex sindaco. Per il fratello Antonio D’Amico la Procura chiede una pena di 19 anni e 2 mesi, rispetto ai 18 anni e 10 mesi sentenziati in primo grado. Per i due presunti broker Irina Paduret e Francesco Saverio Porretta il collegio giudicante in primo grado aveva deciso l’assoluzione, nonostante la richiesta di condanna a 16 anni ciascuno. La Procura in appello spera che venga nuovamente capovolta la sentenza, avendo presentato richiesta di condanna a 16 anni per Irina Paduret e a 13 anni e 3 mesi per Porretta. Chiesta, inoltre, la conferma della condanna a 10 anni per l’ex consigliere comunale di Vibo Francescantonio Tedesco. (ma.ru.)

Le richieste della Procura

Aber Emanuele Fernando Assunto, 5 anni e 3 mesi (assolto in primo grado); Roberto Aguì, assoluzione (assolto); Benedetto Avvinto, 3 anni 5 mesi (3 anni 5 mesi); Pietro Bonanno, 2 anni (assolto); Vincenzo Campajola, 7 anni 3 mesi (assolto); Isaia Angelo Antonio Capria, 1 anno (assolto); Felice D’Agostino, 7 anni 8 mesi (6 anni 1 mese); Antonio D’Amico, 19 anni 2 mesi (18 anni 10 mesi); Giuseppe D’Amico, 30 anni (30 anni); Francesco D’Angelo, 10 anni (10 anni); Gaetano Del Vecchio,1 anno (assolto); Virginia Di Cesare, 6 anni 1 mese (4 anni 7 mesi); Carmelo Fabretti, 2 anni 6 mesi (2 anni 2 mesi); Giuseppe Fasulo, 5 anni (5 anni); Sebastiano Foti, 4 anni 9 mesi (4 anni 5 mesi); Antonio Francolino, 1 anno (assolto); Salvino Frazzetto, 3 anni 6 mesi (assolto); Gennaro Gravino, 3 anni 10 mesi (3 anni 10 mesi); Cesare Nicola Limardo, 3 anni (3 anni); Paolo Lipari, 3 anni 3 mesi (3 anni 3 mesi); Sebastiano Lo Torto, 6 anni (assolto); Silvana Mancuso, 12 anni 2 mesi (12 anni 2 mesi); Nazzareno Matina, 2 anni 10 mesi (2 anni 10 mesi); Francesco Monteleone, 2 anni 6 mesi (2 anni 6 mesi); Luciano Morabito, 6 anni (assolto); Irina Paduret, 16 anni (assolta); Zhelev Peyo Petkov, 3 anni (2 anni 10 mesi); Francesco Saverio Porretta, 13 anni 3 mesi (assolto); Antonio Prenesti, 15 anni (15 anni); Rosamaria Pugliese, 7 anni 3 mesi (7 anni); Giuseppe Ruccella, 12 anni 1 mese (12 anni 1 mese); Rosario Cristian Santoro, 9 anni (assolto); Emanuela Scevola, 5 anni (assolta); Salvatore Solano, 8 anni (1 anno); Francescantonio Tedesco, 10 anni 1 mese (10 anni 1 mese); Giuseppe Terranova, 12 anni 9 mesi (12 anni 9 mesi); Ernesto Tortora, 2 anni 4 mesi (2 anni 4 mesi); Rackid Totss, 9 anni (assolto); Roberto Trovato, 4 anni (4 anni);

