Regione, la 13esima legislatura prende il via. In aula entrano i “supplenti”
Il Consiglio regionale presieduto da Laghi, il più anziano, apre i lavori con le surroghe dei consiglieri nominati assessori. In aula De Caprio, Chiappetta, Iiriti, Pietropaolo, Bevilacqua
REGGIO CALABRIA E’ partita ufficialmente la 13 legislatura della Regione Calabria con l’inizio dei lavori del Consiglio regionale. A presiedere la seduta, come da Statuto, il consigliere regionale più anziano, Ferdinando Laghi (Tridico presidente). L’Aula ha proceduto a completare il primo punto all’ordine del giorno, relativo al subentro dei “supplenti” ai consiglieri regionali nominati assessori: si tratta di Antonio De Caprio, Piercarlo Chiappetta (Forza Italia), Daniela Iiriti, Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), quest’ultimo per effetto delle dimissioni di Wanda Ferro, e Gianpaolo Bevilacqua (Lega), che in via temporanea hanno preso il posto rispettivamente di Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro e Filippo Mancuso, entrati nella Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto. (c. a.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato