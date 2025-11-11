Regione, la 13esima legislatura prende il via. In aula entrano i “supplenti”

la seduta d’esordio

REGGIO CALABRIA E’ partita ufficialmente la 13 legislatura della Regione Calabria con l’inizio dei lavori del Consiglio regionale. A presiedere la seduta, come da Statuto, il consigliere regionale più anziano, Ferdinando Laghi (Tridico presidente). L’Aula ha proceduto a completare il primo punto all’ordine del giorno, relativo al subentro dei “supplenti” ai consiglieri regionali nominati assessori: si tratta di Antonio De Caprio, Piercarlo Chiappetta (Forza Italia), Daniela Iiriti, Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), quest’ultimo per effetto delle dimissioni di Wanda Ferro, e Gianpaolo Bevilacqua (Lega), che in via temporanea hanno preso il posto rispettivamente di Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro e Filippo Mancuso, entrati nella Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto. (c. a.)

