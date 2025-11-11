Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la seduta d’esordio

Regione, la 13esima legislatura prende il via. In aula entrano i “supplenti”

Il Consiglio regionale presieduto da Laghi, il più anziano, apre i lavori con le surroghe dei consiglieri nominati assessori. In aula De Caprio, Chiappetta, Iiriti, Pietropaolo, Bevilacqua

Pubblicato il: 11/11/2025 – 16:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regione, la 13esima legislatura prende il via. In aula entrano i “supplenti”

REGGIO CALABRIA E’ partita ufficialmente la 13 legislatura della Regione Calabria con l’inizio dei lavori del Consiglio regionale. A presiedere la seduta, come da Statuto, il consigliere regionale più anziano, Ferdinando Laghi (Tridico presidente). L’Aula ha proceduto a completare il primo punto all’ordine del giorno, relativo al subentro dei “supplenti” ai consiglieri regionali nominati assessori: si tratta di Antonio De Caprio, Piercarlo Chiappetta (Forza Italia), Daniela Iiriti, Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), quest’ultimo per effetto delle dimissioni di Wanda Ferro, e Gianpaolo Bevilacqua (Lega), che in via temporanea hanno preso il posto rispettivamente di Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro e Filippo Mancuso, entrati nella Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
BEVILACQUA
CONSIGLIERI REGIONALI
CONSIGLIO REGIONALE
DE CAPRIO
Forza Italia
FRATELLI D’ITALIA
Gallo
giunta
In evidenza
LEGA
Mancuso
pietropaolo
Regione Calabria
supplenti
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x