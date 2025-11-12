Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:07
l’iniziativa

Cervelli in fuga, dalla Uil Calabria la proposta per una misura strutturale per i giovani under 35

Senese: «Occorre dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro qui»

Pubblicato il: 12/11/2025 – 18:56
La Uil Calabria propone l’avvio di una misura strutturale dedicata ai giovani under 35 finalizzata a contrastare la marginalità abitativa, l’emigrazione giovanile e il fenomeno dei “cervelli in fuga”, promuovendo al tempo stesso il rientro dei giovani calabresi e l’attrazione di nuove competenze da altre regioni. La proposta nasce dalla volontà di valorizzare gli strumenti e le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria 2021–2027, in particolare attraverso il Programma Regionale Calabria FESR-FSE+, che mette a disposizione risorse per la realizzazione di modelli innovativi di inclusione abitativa e sociale. «Occorre dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro qui, in Calabria — dichiara Mariaelena Senese,  Segretario generale della Uil Calabria  — attraverso politiche integrate che uniscano casa, lavoro e diritti sociali. Non si tratta solo di un intervento abitativo, ma di una strategia di sviluppo territoriale e di coesione sociale».

La proposta della Uil

In particolare, la Uil Calabria richiama l’Azione 4.3.1 del PR Calabria FESR-FSE+, dedicata alle infrastrutture abitative, che prevede interventi di: auto-recupero di immobili pubblici, sperimentazione di housing sociale e co-housing, misure di accompagnamento personalizzate per l’inserimento abitativo, lavorativo e sociale, integrate con i principi del FSE+ e l’approccio “housing first”, secondo cui la casa rappresenta il punto di partenza per un percorso di autonomia e reinserimento.
La proposta della UIL Calabria mira a: rigenerare il patrimonio pubblico inutilizzato; creare opportunità concrete per giovani e famiglie; sostenere il ritorno dei talenti calabresi dall’estero o da altre regioni; promuovere modelli abitativi sostenibili e comunitari.
«È il momento di trasformare le risorse europee in progetti che diano speranza e stabilità alle nuove generazioni — aggiunge il Segretario —. La casa, il lavoro e la partecipazione devono essere i pilastri di una Calabria che sceglie di restare e di rinascere. Auspichiamo, dunque, che la Regione, gli enti locali e le parti sociali possano avviare insieme un percorso di co-progettazione, in grado di mettere al centro i giovani e di costruire una rete territoriale di opportunità basata su inclusione, sostenibilità e innovazione sociale». «La crescita non si decreta -conclude Senese – si costruisce insieme: con il lavoro, la partecipazione e la fiducia nelle potenzialità del territorio. È questa la strada per una Calabria che sceglie di restare, di investire nei giovani e di diventare un modello di riscatto per tutto il Mezzogiorno».

