Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

settore ospiti

Cosenza calcio, al via la prevendita per la trasferta di Latina

Biglietti acquistabili tramite il circuito Ciaotickets al prezzo di 12 euro

Pubblicato il: 12/11/2025 – 13:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza calcio, al via la prevendita per la trasferta di Latina

COSENZA Dopo il netto successo ottenuto contro il Casarano, il Cosenza si prepara a un’altra trasferta importante: sabato 15 novembre alle 14.30 i rossoblù saranno ospiti del Latina. La vittoria dell’ultimo turno ha permesso ai Lupi di ridurre a soli cinque punti il distacco dalla vetta della classifica, attualmente guidata dal Catania, alimentando così le speranze di rimonta nel campionato.
A differenza delle partite casalinghe al “San Vito-Marulla”, caratterizzate da uno stadio deserto a causa della protesta dei tifosi contro la società, la trasferta di Latina sarà segnata come sempre dal sostegno dei supporters rossoblù.
È stata già avviata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti, acquistabili tramite il circuito Ciaotickets al prezzo di 12 euro. I tagliandi saranno disponibili fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cosenza calcio
prevendita latina-cosenza
sport
tifosi cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x