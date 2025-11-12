Cosenza calcio, al via la prevendita per la trasferta di Latina

settore ospiti

COSENZA Dopo il netto successo ottenuto contro il Casarano, il Cosenza si prepara a un’altra trasferta importante: sabato 15 novembre alle 14.30 i rossoblù saranno ospiti del Latina. La vittoria dell’ultimo turno ha permesso ai Lupi di ridurre a soli cinque punti il distacco dalla vetta della classifica, attualmente guidata dal Catania, alimentando così le speranze di rimonta nel campionato.

A differenza delle partite casalinghe al “San Vito-Marulla”, caratterizzate da uno stadio deserto a causa della protesta dei tifosi contro la società, la trasferta di Latina sarà segnata come sempre dal sostegno dei supporters rossoblù.

È stata già avviata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti, acquistabili tramite il circuito Ciaotickets al prezzo di 12 euro. I tagliandi saranno disponibili fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato