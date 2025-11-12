Cosenza calcio, al via la prevendita per la trasferta di Latina
Biglietti acquistabili tramite il circuito Ciaotickets al prezzo di 12 euro
COSENZA Dopo il netto successo ottenuto contro il Casarano, il Cosenza si prepara a un’altra trasferta importante: sabato 15 novembre alle 14.30 i rossoblù saranno ospiti del Latina. La vittoria dell’ultimo turno ha permesso ai Lupi di ridurre a soli cinque punti il distacco dalla vetta della classifica, attualmente guidata dal Catania, alimentando così le speranze di rimonta nel campionato.
A differenza delle partite casalinghe al “San Vito-Marulla”, caratterizzate da uno stadio deserto a causa della protesta dei tifosi contro la società, la trasferta di Latina sarà segnata come sempre dal sostegno dei supporters rossoblù.
È stata già avviata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti, acquistabili tramite il circuito Ciaotickets al prezzo di 12 euro. I tagliandi saranno disponibili fino alle ore 19 del giorno precedente alla gara. (redazione@corrierecal.it)
