Lamezia, condannato in primo grado l’assessore Tranquillo Paradiso

La sentenza

LAMEZIA TERME È accusato di evasione fiscale, in relazione alla sua attività di imprenditore ed alla gestione di un’azienda che, secondo l’accusa, sarebbe di sua proprietà. Per questo il giudice Gian Marco Angelini del Tribunale di Lamezia Terme, trattandosi di reati fiscali di competenza monocratica, ha condannato l’assessore del Comune di Lamezia (con delega ai rapporti con il Consiglio, Polizia municipale, Sistemi informativi e transizione al Digitale) Tranquillo Paradiso, alla pena di 3 anni di reclusione oltre all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Dubbi ora sulla compatibilità di Paradiso, rispetto alla condanna emessa comunque in primo grado. A pesare, infatti, potrebbe essere la “Legge Severino” per via dell’interdizione dai pubblici uffici sancita dal giudice lametino. La condanna dell’assessore Paradiso si somma a quella emessa, nelle scorse settimane, a carico della consigliera comunale Carolina Caruso in relazione al fallimento della società “Caruso Group”. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato