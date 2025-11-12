Si legge in: 1 minuto
L’INTERVENTO
Mattarella: «l’astensione preoccupa, no ai meccanismi tecnici»
Lo ha detto il presidente della Repubblica, parlando all’assemblea dell’Anci
Pubblicato il: 12/11/2025 – 18:47
ROMA «I Comuni costituiscono la prima linea della nostra democrazia e che i cittadini vi si riconoscono. L’essere termometro della partecipazione civica e, dunque, della fiducia nelle istituzioni della Repubblica, sollecita assicurare che essi siano specchio della volontà popolare, tanto più in un momento di preoccupante flessione dell’esercizio del voto. Vorrei ripetere di fronte a voi che non possiamo accontentarci di una democrazia a bassa intensità. Questa carenza non potrebbe in alcun modo essere colmata da meccanismi tecnici, che potrebbero, in qualche caso, aggravarla: la rappresentatività è un’altra cosa». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando all’assemblea dell’Anci.
