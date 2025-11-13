Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’indagine della DDA

Bene confiscato a Isola Capo Rizzuto a un uomo legato alla ’ndrangheta

L’intervento nell’ambito dell’operazione “Ermete”. Il valore stimato dell’immobile è di circa 30mila euro. Era riconducibile a un indiziato di reati aggravati dal metodo mafioso

Pubblicato il: 13/11/2025 – 7:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Bene confiscato a Isola Capo Rizzuto a un uomo legato alla ’ndrangheta

ISOLA CAPO RIZZUTO A Isola di Capo Rizzuto (nel Crotonese), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, relativo a un immobile già sottoposto a sequestro nell’ambito di una misura di prevenzione patrimoniale, per l’ipotizzata riconducibilità dello stesso a un soggetto indiziato di aver commesso reati aggravati dalla circostanza di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 c.p., coinvolto nell’operazione cd. “Ermete”.
Il provvedimento rappresenta l’epilogo di una complessa e articolata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’inchiesta, avviata nell’ambito del contrasto ai fenomeni estorsivi e alle infiltrazioni della criminalità organizzata operante nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, ha permesso di far luce su un articolato sistema di interessi economici riconducibili a soggetti contigui a consorterie di tipo ‘ndranghetista.
La misura di prevenzione ha riguardato un bene del valore stimato di circa 30.000 euro e attualmente sede di un’attività commerciale.
Si tratta di un provvedimento di natura prevenzionale, adottato ex art. 20 d.lgs. 159/2011, dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale – Ufficio Misure di Prevenzione nell’ambito di un procedimento di prevenzione, sulla base di articolate indagini patrimoniali dei Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, con riguardo alla posizione reddituale dei destinatari, e dei rispettivi familiari, volte a verificare la effettiva disponibilità, la provenienza dei beni e la sproporzione del relativo valore rispetto ai redditi dichiarati e alla attività lavorativa.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
confisca ‘ndrangheta
confisca beni isola capo rizzuto
ermete
operazione ermete
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x