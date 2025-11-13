Skip to main content

13/11/2025
Nessuna pressione per favorire una cosca, assolto l'ex sindaco di Melissa Falbo

La decisione del Tribunale di Crotone "perché il fatto non sussiste"

Pubblicato il: 13/11/2025 – 18:00
CROTONE Il Tribunale penale di Crotone ha assolto perché il fatto non sussiste l’ex sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, dall’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità aggravata dalla volontà di agevolare una cosca mafiosa. Falbo era stato rinviato a giudizio nel settembre 2023 in seguito alla denuncia presentata da un imprenditore, titolare della società Gost di Assisi che all’epoca gestiva l’impianto di depurazione di Melissa. Secondo l’accusa l’allora sindaco, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe costretto il titolare dell’azienda ad assumere a tempo indeterminato il figlio di un esponente della cosca Farao-Marincola di Cirò. Per questo originariamente l’accusa ipotizzata dalla Dda di Catanzaro nei confronti di Falbo era quella di concussione aggravata dalle modalità mafiose, poi derubricata nel corso del processo allorquando l’imprenditore, testimoniando in aula, negò di aver subito pressioni o minacce per assumere quel dipendente. Anzi, nel corso del dibattimento, si accertò che a caldeggiare l’assunzione erano stati gli stessi dipendenti della ditta. La vicenda che ha coinvolto l’ex sindaco Falbo, esplosa a pochi mesi dalle elezioni comunali, aveva indotto la prefettura di Crotone ad inviare una commissione d’accesso antimafia. Nel timore di uno scioglimento del consiglio che sarebbe potuto arrivare subito dopo le consultazioni, tuttavia, nessuna forza politica aveva presentato liste. (Agi)

