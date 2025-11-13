Reggina, addio Blondett: il procuratore comunica al club la decisione del difensore

l’annuncio

REGGIO CALABRIA Nuovo (atteso) scossone in casa amaranto. Il club amaranto ha informato oggi in una nota che lunedì mattina, alle 9:03, ha ricevuto dal procuratore di Edoardo Blondett, Nicolás Spolli, la comunicazione della volontà del difensore di lasciare immediatamente il club, avendo già trovato un nuovo accordo con un’altra società. Nella sua nota, la società ha preso atto della decisione, sottolineando però la linea chiara della dirigenza: «La Reggina intende proseguire il proprio percorso sportivo solo con calciatori pienamente motivati e convinti di sposare gli obiettivi amaranto». Una presa di posizione netta, che conferma la volontà del club di di puntare su un gruppo coeso e determinato, in vista dei prossimi impegni di campionato. (redazione@corrierecal.it)

