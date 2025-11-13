Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Reggina, addio Blondett: il procuratore comunica al club la decisione del difensore

La nota della società arriva dopo l’annuncio dell’agente Spolli. Il giocatore ha già un’altra squadra pronta ad accoglierlo. «Solo chi crede nel progetto resta con noi»

Pubblicato il: 13/11/2025 – 13:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Reggina, addio Blondett: il procuratore comunica al club la decisione del difensore

REGGIO CALABRIA Nuovo (atteso) scossone in casa amaranto. Il club amaranto ha informato oggi in una nota che lunedì mattina, alle 9:03, ha ricevuto dal procuratore di Edoardo Blondett, Nicolás Spolli, la comunicazione della volontà del difensore di lasciare immediatamente il club, avendo già trovato un nuovo accordo con un’altra società. Nella sua nota, la società ha preso atto della decisione, sottolineando però la linea chiara della dirigenza: «La Reggina intende proseguire il proprio percorso sportivo solo con calciatori pienamente motivati e convinti di sposare gli obiettivi amaranto». Una presa di posizione netta, che conferma la volontà del club di di puntare su un gruppo coeso e determinato, in vista dei prossimi impegni di campionato. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Edoardo Blondett
nicolas spolli
REGGINA
reggina blondett
sport
Categorie collegate
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x