l’incidente in svezia

STOCCOLMA Un bus si è schiantato contro una fermata a Stoccolma, in Svezia, causando diversi morti e feriti gravi. Lo ha riferito la polizia svedese, senza però dare ulteriori dettagli sulle vittime. L’incidente è avvenuto nell’ora di punta del pomeriggio per cause ancora da accertare. Secondo la portavoce della polizia, Nadya Norton, citata dal quotidiano locale Svenska Dagbladet, l’autista dell’autobus è stato arrestato. «Dobbiamo scoprire cosa è successo. La persona è stata arrestata e sarà interrogata. Poi vedremo se verrà rilasciata o trattenuta», ha affermato.

