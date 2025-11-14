Omicidio a Corigliano Rossano, la lite e l’accoltellamento: confessa il 31enne arrestato

le indagini

CORIGLIANO ROSSANO Ayoub El Karmi, il 31enne di origine marocchina arrestato pochi giorni fa per l’omicidio di un suo connazionale, ha confessato davanti al gip, confermando di essere stato lui ad accoltellare la vittima. L’omicidio è avvenuto in un appartamento di Rossano durante la notte di martedì 4 novembre:, quando al termine del momento di preghiera è scoppiata una lite poi sfociata nel ferimento fatale per Mansif Youness. Il giudice per le indagini preliminari Orvieto Matonti, al termine dell’interrogatorio a cui hanno partecipato l’avvocato Gennaro Capparelli e il sostituto procuratore Sergio Codasco, ha confermato il carcere per il 31enne, che dovrà affrontare un processo per omicidio. L’accoltellamento seguirebbe una lite per motivi banali degenerata all’interno dell’appartamento in cui stavano i braccianti agricoli. El Karmi, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito con sette fendenti la vittima, arrivata in ospedale in gravissime condizioni e poi deceduto. Dopo l’aggressione l’autore è fuggito in alcuni terreni poco distanti e catturato dalla Polizia dopo due giorni di fuga. (redazione@corrierecal.it)

