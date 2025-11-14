Skip to main content

Ufficiale, il Capodanno Rai a Catanzaro: la location sarà il lungomare

Il vicepresidente della Regione Mancuso: il capoluogo è orgoglioso di avere questa grande opportunità

CATANZARO “Da vice presidente della Regione Calabria, da calabrese, e da catanzarese, sono davvero felice di poter ufficializzare la location del prossimo Capodanno Rai nella nostra bellissima terra. L’evento condotto da Marco Liorni, che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026, sarà organizzato a Catanzaro, nella splendida cornice del lungomare. Il capoluogo è orgoglioso di avere questa grande opportunità, che porterà per il terzo anno consecutivo le nostre eccellenze e i nostri territori nelle case di milioni di italiani. Ringrazio il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha fortemente voluto questa convenzione, la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, la Calabria Film Commission e Rai Com. Catanzaro e tutta la Calabria sono pronte, con grande entusiasmo, ad ospitare nuovamente il Capodanno Rai”. Così Filippo Mancuso, vice presidente della Regione Calabria.

