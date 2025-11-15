Munizioni e divise della polizia trovate allo Zen

I controlli

Dentro una canna fumaria sul tetto di uno dei casermoni dello Zen a Palermo i carabinieri hanno trovato due sacchetti con dentro cartucce e divise della polizia stradale. Nel terrazzo c’erano un gruppo di ragazzi che non appena ha visto i militari sono fuggiti. I carabinieri sul lastrico solare dentro la canna fumaria hanno trovato due sacchetti in plastica: uno conteneva 22 cartucce calibro 12 e l’altro tre divise complete della polizia e stemmi della Polizia Stradale. Nel corso dei controlli nel rione sono stati arrestati un 64enne, che spacciava crack girando in bici, e un 23enne, che vendeva droga in piazza Don Bosco nei pressi di una scuola. Il gip ha convalidato il loro arresto (ANSA)