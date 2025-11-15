Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La sentenza

‘Ndrangheta, “Ultimo atto”: confermate tre condanne in Appello

L’inchiesta della Dda aveva portato allo smantellamento del rinnovato assetto della cosca Farao-Marincola di Cirò

Pubblicato il: 15/11/2025 – 8:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, “Ultimo atto”: confermate tre condanne in Appello

La Corte d’Appello di Catanzaro ha messo il proprio sigillo sul troncone processuale celebrato con rito abbreviato e scaturito dall’inchiesta “Ultimo atto”: tre condanne confermate, una pena ridotta rispetto al primo grado e tre assoluzioni. Per tre imputati – come riporta Gazzetta del Sud – il giudizio è rimasto immutato rispetto alla sentenza del gup del luglio 2024, si tratta di Ottavio Marincola, Pino Marincola e Giuseppe Santoro, condannati ciascuno a 4 anni, 1 mese e 23 giorni di reclusione. All’imputato Gianfranco Musacchio ridotta, invece, la condanna da 8 anni e 8 mesi a 6 anni di reclusione. Assolti dall’accusa di estorsione Domenico Rizza, Antonio Rizza e Francesco Rizza.
L’inchiesta “Ultimo atto” della Dda di Catanzaro aveva portato allo smantellamento del rinnovato assetto della cosca Farao-Marincola di Cirò, con l’arresto di 31 persone all’alba del 16 febbraio 2023, facendone emergere, tra gli altri, gli interessi e le cointeressenze economiche su territorio di Cirò Marina, nel settore delle attività di pesca e quelle a essa connesse. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
‘ndrangheta
cosca ‘ndrangheta cirò
farao marincola
In evidenza
tre condanne in Appello
tre condanne in appello ultimo atto
ultimo atto
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x