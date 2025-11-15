Nuovo botta e risposta La Russa-Gattuso

calcio e politica

COSENZA Continua il botta e risposta tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso. La nuova polemica nasce dalle dichiarazioni di La Russa di ieri, in merito alla contestazione dei tifosi durante la partita contro la Moldavia.

«Non si può dire “vergogna” a uno spettatore che fischia», ha affermato La Russa durante un evento a Milano. «Non voglio fare polemica. Gattuso ha ragione quando dice che dobbiamo unirci e sostenere la Nazionale, ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti».

Oggi, Gattuso ha risposto chiarendo il suo punto di vista: «Io rispetto La Russa, non so dove si trovasse il giorno della partita, sicuramente non allo stadio e non l’ha vista nemmeno in televisione. C’era gente che augurava morte alle persone, gente che ci diceva che sarebbe venuta a Coverciano. Sono d’accordo sull’accettare i fischi, ma non erano fischi, erano cose molto più gravi».

Il botta e risposta dello scorso giugno



Questa nuova tensione richiama alla memoria un precedente episodio di polemica dello scorso giugno, quando La Russa aveva espresso dubbi pubblici sulla nomina di Gattuso come ct della Nazionale, arrivando persino a contattare il presidente della Figc, Gabriele Gravina. All’epoca Gattuso rispose con eleganza: «Non voglio entrare in polemica con La Russa, dico solo che farò di tutto per fargli cambiare idea». (redazione@corrierecal.it)





