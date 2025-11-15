Ricettazione, giovane arrestato a Villa San Giovanni

I controlli della Polizia

Un ventiquattrenne di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di ricettazione. È avvenuto a Villa San Giovanni, nei pressi di piazza Valsesia, dove gli agenti avevano notato il comportamento sospetto del giovane che ha cercato di allontanarsi velocemente. Fermato per un controllo, il soggetto, proveniente dalla Sicilia, è stato trovato in possesso di diversi gioielli in oro e oltre tremila euro in contanti, nascosti nel suo zaino. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni in collaborazione con la questura di Messina, hanno rivelato che parte degli oggetti ritrovati proveniva da una truffa complessa, avvenuta dall’altra parte dello Stretto, in cui una coppia di anziani era stata ingannata da un finto “carabiniere”. Avvertito il sostituto procuratore di turno, il ventiquattrenne è stato portato al Commissariato, identificato dal personale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, e sottoposto a fermo per ricettazione. (redazione@corrierecal.it)

